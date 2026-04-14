Estrazione Lotto e 10eLotto | i numeri vincenti estratti oggi 14 aprile 2026

Martedì 14 aprile 2026 alle ore 20 si sono svolte le estrazioni del Lotto e del 10eLotto. Sono stati estratti i numeri vincenti per entrambe le lotterie, con i risultati disponibili subito dopo l’estrazione. La giornata ha visto la pubblicazione dei numeri estratti, che saranno disponibili per i giocatori e gli appassionati interessati a verificare eventuali vincite.

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 14 aprile 2026. Oggi, martedì 14 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 60 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 14 aprile 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 60 d el 14 aprile 2026 BARI . CAGLIARI. FIRENZE . GENOVA . MILANO. NAPOLI . PALERMO . ROMA . TORINO . VENEZIA . NAZIONALE. (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it

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