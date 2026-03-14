Estrazione Lotto e 10eLotto | i numeri vincenti estratti oggi 14 marzo 2026

Oggi, sabato 14 marzo 2026, alle ore 20 si svolge l’estrazione dei numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto. Vengono pubblicati i risultati delle due estrazioni, con i numeri estratti per ciascun gioco. Le estrazioni si tengono in diretta e vengono diffusi i numeri vincenti di questa serata.

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 14 marzo 2026. Oggi, sabato 14 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 43 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 14 marzo 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 43 d el 14 marzo 2026 B ARI . CAGLIARI . FIRENZE . GENOVA . MILANO 56 – 16 – 31 –. NAPOLI 44 – 66 – 80 –. PALERMO. ROMA 76 – 52 – 44 –. TORINO . VENEZIA . NAZIONALE. (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

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