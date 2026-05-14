Estorsioni e raid armato nell’autonoleggio di Mondragone | cinque arresti a Napoli

Nella città di Napoli, la Polizia ha arrestato cinque persone con l’accusa di aver preso parte a un episodio di estorsione e a un raid armato presso un autonoleggio di Mondragone. Le misure cautelari sono state emesse dal giudice e sono state eseguite dalla Squadra Mobile, che ha condotto l’indagine sotto la supervisione della Direzione distrettuale antimafia. L’operazione ha portato all’arresto di cinque soggetti ritenuti coinvolti nelle attività criminali.

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La Squadra Mobile di Napoli ha eseguito cinque misure cautelari in carcere nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. Al centro dell’inchiesta le presunte richieste estorsive ai danni di un imprenditore di Mondragone, nel Casertano. L’operazione è stata eseguita dai poliziotti della Squadra Mobile di Napoli in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di estorsione, tentata estorsione e rapina aggravati dalle modalità mafiose. Secondo quanto emerso dalle indagini, tutto sarebbe partito da un tentativo di truffa messo in atto da un esponente del gruppo, che avrebbe cercato di ottenere il noleggio di un’auto di lusso utilizzando documenti falsi. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Estorsioni e raid armato nell’autonoleggio di Mondragone: cinque arresti a Napoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Napoli, estorsioni e rapina con metodo mafioso: cinque arresti nell’area flegrea Assalto armato nell'autonoleggio del litorale domizio, 5 arresti. "Quella Lamborghini è del boss"Nuovo duro colpo alla criminalità organizzata tra l’area flegrea e il litorale casertano. Si parla di: Racket, nuove intimidazioni contro attività commerciali tra Sferracavallo e Tommaso Natale; Nuove intimidazioni contro imprese nel vibonese, spari e molotov. Indagini. Mugnano, raid armato al cimitero estorsori incappucciati: «Minacciato il personale»Incappucciati. Le pistole in pugno. In sella alle moto sin dentro il cimitero. «Levate mano. Qui non si lavora. Dite al capo che prima si deve mettere a posto». Gli operai con gli occhi spalancati, ... ilmattino.it