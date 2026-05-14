Assalto armato nell' autonoleggio del litorale domizio 5 arresti Quella Lamborghini è del boss

Nella zona del litorale domizio, cinque persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato in seguito a un assalto armato presso un autonoleggio. Durante le operazioni, è stata individuata una Lamborghini ritenuta appartenere a un noto esponente criminale. Le autorità hanno emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei cinque pregiudicati, accusati di aver commesso reati di estorsione, tentata estorsione e rapina aggravata.

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