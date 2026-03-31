Vandali nel parcheggio | estintori svuotati sulle auto

Nel parcheggio interrato di via Roggiuzzole, sotto le Torri, si sono verificati atti di vandalismo con gli estintori svuotati sulle vetture parcheggiate. La struttura, situata vicino a via Montereale, offre più di cento posti auto pubblici e questa è la seconda volta in breve tempo che si segnalano episodi simili. Nessuna persona è rimasta coinvolta e le autorità indagano sull’accaduto.

Ancora vandalismi sulle auto lasciate in sosta nei parcheggi pubblici della città. Questa volta è accaduto nella struttura interrata di via Roggiuzzole, sotto le Torri che dall'altro lato confinano con via Montereale, dove ci sono a disposizione più di un centinaio di posti auto ad uso pubblico utilizzabili con il ticket. Nei giorni scorsi, infatti, sono state imbrattate con la schiuma degli estintori diverse automobili. Sono stati inoltre divelti e svuotati a terra anche gli estintori che si trovavano dall'altro lato del capiente parcheggio. Chi ha subito i danni ha già sporto denuncia nella speranza che i responsabili possano essere individuati. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Vandali nel parcheggio: estintori svuotati sulle auto Articoli correlati Vandali nel parcheggio di piazza della Pace a Bologna: svuotati 7 estintori, 50 auto imbrattateBologna, 26 gennaio 2026 – Raid vandalico in un parcheggio privato in piazza della Pace ieri sera con 50 auto danneggiate e imbrattate. Vandali (minorenni) in azione nel parcheggio sotterraneo: estintori svuotati e danni alla strutturaAncora vandali in azione in Brianza, stavolta però minorenni e addirittura sotto i 14 anni. Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Vandali (minorenni) in azione nel parcheggio sotterraneo: estintori svuotati e danni alla struttura; Vandali nel parcheggio: estintori svuotati sulle auto; Atti vandalici nel parcheggio sotterraneo: estintori svuotati, caos e danni; Seregno, vandali nel parcheggio di piazza Risorgimento: i genitori pagheranno i danni. Atti vandalici nel parcheggio sotterraneo: estintori svuotati, caos e danniAtti vandalici nel cuore della città. Sabato, nel parcheggio sotterraneo di piazza Risorgimento, alcuni minorenni hanno svuotato diversi estintori, lasciando dietro di sé polvere, disagi e danni alle ... mbnews.it Pesaro, niente vandali nel weekend a Levante: «Il deterrente Le pattuglie sul viale» - facebook.com facebook Vandali in azione ad Arzachena: danni al nuovo percorso naturalistico Capizzal di Ponti-Li Conchi x.com