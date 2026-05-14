Estate addosso 3.0 ammessi mille giovani | pubblicata la graduatoria
È stata resa pubblica la graduatoria definitiva degli studenti ammessi al progetto “Estate addosso 3.0”. Il programma prevede l’assegnazione di borse di inclusione sociale destinate ai giovani. Sono stati ammessi in totale mille partecipanti. La lista è disponibile online e comprende tutti i nomi dei beneficiari che potranno partecipare alle attività previste dal progetto.
Pubblicata la graduatoria definitiva degli ammessi al progetto “Estate addosso 3.0”, con borse di inclusione sociale a favore dei giovani. Ad annunciarlo è la Messina Social City, che per la sesta stagione estiva consecutiva sta portando avanti l'iniziativa con il comune. L'azienda speciale ieri.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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