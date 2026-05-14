Estate addosso 3.0 ammessi mille giovani | pubblicata la graduatoria

È stata resa pubblica la graduatoria definitiva degli studenti ammessi al progetto “Estate addosso 3.0”. Il programma prevede l’assegnazione di borse di inclusione sociale destinate ai giovani. Sono stati ammessi in totale mille partecipanti. La lista è disponibile online e comprende tutti i nomi dei beneficiari che potranno partecipare alle attività previste dal progetto.

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