Agricoltura pubblicata la graduatoria definitiva | fondi per 4,6 milioni

La Regione ha reso pubblica la graduatoria definitiva relativa all’avviso rivolto a sostenere progetti di investimento per la gestione sostenibile del ciclo delle acque. La comunicazione è stata pubblicata sul sito ufficiale dell’ente e riguarda un finanziamento totale di 4,6 milioni di euro destinato all’agricoltura. La graduatoria elenca i progetti ammessi a ricevere i fondi.

È stata pubblicata sul sito della Regione la graduatoria definitiva dell’avviso “per la realizzazione di progetti di investimento destinati a garantire la gestione sostenibile del ciclo integrato delle acque”. Sono in totale 185 le domande ammissibili. La dotazione finanziaria ammonta a 4 milioni e 600 mila euro a valere sul Piano operativo complementare (Poc) 2014-2020. “Il governo Schifani - dice l'assessore all'Agricoltura Luca Sammartino - dà un sostegno concreto al comparto agricolo. I laghetti aziendali garantiranno autonomia idrica ai produttori per assicurare continuità produttiva alle imprese. Ringrazio gli uffici che hanno svolto tutto il lavoro in tempi celeri”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Agricoltura, pubblicata la graduatoria definitiva: fondi per 4,6 milioni Articoli correlati Taxi, pubblicata la graduatoria definitiva per il rilascio di nuove licenzeIl Comune di Pisa ha approvato la graduatoria definitiva del concorso pubblico straordinario per il rilascio di nuove licenze taxi, avviando le... Pescherecci più efficienti, 36 progetti finanziati: pubblicata la graduatoria definitivaVia libera agli interventi per sostituire o ammodernare i motori grazie al programma Feampa 2021-2027. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Agricoltura pubblicata la graduatoria... Temi più discussi: Regione, pubblicata la graduatoria del bando per migliorare l’efficienza energetica dei pescherecci; Agricoltura, approvata la graduatoria provvisoria per il sostegno alle aziende colpite da Blue tongue; Pesca, graduatoria per efficienza energetica dei mezzi: 36 progetti finanziati; Nuove imprese in agricoltura, approvata graduatoria definitiva. Regione, pubblicata la graduatoria dell’avviso per laghetti aziendaliPALERMO – È stata pubblicata sul sito della Regione Siciliana la graduatoria definitiva dell’avviso per la realizzazione di progetti di investimento destinati a garantire la gestione sostenibile del ... livesicilia.it Agricoltura, 4,6 milioni per i laghetti aziendali. Sammartino: Sostegno concreto al compartoÈ stata pubblicata sul sito della Regione Siciliana la graduatoria definitiva dell’avviso per la realizzazione di progetti di investimento destinati a garantire la gestione sostenibile del ciclo inte ... ilsicilia.it Calabria - Oltre 2 milioni per rilanciare i vigneti e sostenere l’agricoltura locale - facebook.com facebook Anche il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida al Forum sulla Cucina italiana a Manduria. Tra gli argomenti i nodi lungo la filiera dell'agro-alimentare e il contrasto alla Xylella x.com