Eboli eseguita l' autopsia sul corpo di Matteo Ginetti | c' è la data dei funerali

È stata eseguita l’autopsia sul corpo di Matteo Ginetti, il giovane di 29 anni deceduto in un incidente stradale sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto di Battipaglia. I funerali sono programmati per domani, mercoledì 4 marzo, alle ore 11.30, nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo. La salma sarà accompagnata in un momento di commozione pubblica.

Si terranno domani (mercoledì 4 marzo), alle ore 11.30, nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo, i funerali di Matteo Ginetti, il 29enne di Eboli tragicamente scomparso in un incidente stradale lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto di Battipaglia. Il corteo funebre muoverà alle 11 dalla casa del commiato di via Achille Grandi. Intanto, nelle scorse ore, è stata eseguita l’autopsia sulla salma del giovane, come disposto dalla Procura della Repubblica di Salerno. L’esame autoptico, svolto presso l’obitorio dell’ospedale di Battipaglia, dovrà fare piena luce sulle cause del decesso. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il 29enne avrebbe impattato con la propria auto contro il guardrail. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Tragico incidente sull’A2, morto Matteo Ginetti, 29 anni, di EboliIncidente mortale sull’A2 a Battipaglia: muore il 29enne ebolitano Matteo Ginetti, travolto da più auto dopo essere sceso dalla sua vettura. Francesco Valeriano pestato in carcere e morto dopo mesi di agonia: eseguita l’autopsia sul corpoSi è tenuta ieri l'autopsia sul corpo di Francesco Valeriano, il detenuto 45enne massacrato di botte in carcere a Rebibbia lo scorso giugno e morto... Tutto quello che riguarda Matteo Ginetti Temi più discussi: Incidente sull'A2, morto 29enne: travolto dopo lo schianto; Bici contro moto a Capua, morto Giuseppe Pirozzi, poliziotto penitenziario: aveva 41 anni; Eboli, morto sulla A2 a 29 anni: disposta l’autopsia per chiarire la dinamica; Matteo scende dall’auto dopo l’incidente e viene travolto, addio a un 29enne. Perde la vita in un tragico incidente sull’A2. Eboli si prepara a dare l’ultimo saluto a Matteo GinettiE’ stata eseguita l’autopsia sulla salma di Matteo Ginetti, il 29enne di Eboli che ha perso la vita in un incidente sulla A2 del Mediterraneo a Battipaglia nella notte tra sabato e domenica. ondanews.it Eboli: domani l’ultimo saluto a Matteo GinettiLa comunità di Eboli si prepara a dare l'ultimo saluto al 29enne morto in un tragico incidente stradale sulla A2 del Mediterraneo ... infocilento.it Eboli si prepara ai funerali di Matteo Ginetti, 29 anni, morto in un incidente sulla A2 del Mediterraneo. Oggi eseguita l’autopsia a Battipaglia - facebook.com facebook Si svolgerà nel pomeriggio di domani all’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia l’esame autoptico sul corpo di Matteo Ginetti x.com