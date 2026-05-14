Escursionista bloccato sotto il Pizzo Coca tra neve e grandine | soccorso a 2.600 metri

Nel pomeriggio di giovedì 14 maggio, un escursionista è rimasto bloccato a circa 2.600 metri sotto il Pizzo Coca a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Le operazioni di soccorso sono state avviate dal Soccorso Alpino, che si è mosso per assistere la persona rimasta bloccata tra neve e grandine. L'intervento è stato necessario per mettere in sicurezza l'escursionista e agevolare il suo recupero, in un contesto caratterizzato da maltempo.

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CAUSA MALTEMPO. Intervento del Soccorso Alpino nel pomeriggio di giovedì 14 maggio sotto il Pizzo Coca, dove un escursionista è rimasto bloccato a circa 2.600 metri di quota a causa del maltempo. Neve e grandine hanno complicato le operazioni. Intervento del Soccorso Alpino nel pomeriggio di giovedì 14 maggio nella zona della Bocchetta dei Camosci, sotto il Pizzo Coca, in alta Valle Seriana. L’allarme è scattato poco dopo le 14.30, quando la Soreu delle Alpi ha attivato i tecnici per soccorrere un uomo in difficoltà, impossibilitato a proseguire lungo il percorso a circa 2.600 metri di quota. Le operazioni si sono svolte in condizioni meteorologiche particolarmente difficili, con neve e grandine in quota. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Escursionista bloccato sotto il Pizzo Coca tra neve e grandine: soccorso a 2.600 metri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tra neve e nebbia: salvato l’escursionista bloccato a 2600 metri? Cosa sapere Escursionista di 24 anni salvato dall'elicottero a 2600 metri sulla ferrata Bolver Lugli. Paura in alta quota, un giovane escursionista cesenate bloccato dalla neve: raggiunto in elicotteroMattinata di apprensione quella vissuta da un escursionista di Cesena di 24 anni che nella giornata di mercoledì 22 aprile è rimasto bloccato lungo...