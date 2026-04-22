Paura in alta quota un giovane escursionista cesenate bloccato dalla neve | raggiunto in elicottero

Una giornata di tensione si è verificata nel Primiero, dove un giovane escursionista di 24 anni di Cesena è rimasto bloccato sulla ferrata Bolver Lugli a circa 2.000 metri di quota a causa di neve e difficoltà di attraversamento. La persona è stata raggiunta e soccorsa in elicottero, evitando rischi maggiori. L’intervento di recupero si è concluso senza incidenti. La zona è nota per condizioni meteorologiche variabili che possono complicare le escursioni.

Mattinata di apprensione quella vissuta da un escursionista di Cesena di 24 anni che nella giornata di mercoledì 22 aprile è rimasto bloccato lungo la ferrata Bolver Lugli, nel Primiero, a una quota di circa 2.600 metri. Si tratta di uno degli itinerari più noti e apprezzati, nel cuore delle.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Malore in quota sul Monte Briniza, escursionista soccorso con l’elicotteroIntervento nel pomeriggio di ieri, sabato 11 aprile 2026, sulle Prealpi Giulie, dove la Sores ha attivato tra le 14. Escursionista cade in montagna a Carenno: intervento in alta quotaUn uomo di 56 anni è stato soccorso nel primo pomeriggio di domenica dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino dopo una caduta in un'area... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Paura in alta quota sul volo Torino-Lamezia: passeggero colto da malore trasferito in ospedale; Salvataggio ad alta quota a Bocca Trabaria; La gru verrà assemblata con l'elicottero sull'anticima del monte Carega. Rinnovo Rifugio Fraccaroli: cosa significa fare edilizia a oltre duemila metri? Ce lo racconta la famiglia Curzel, falegnami ad alta quota; Paura sul volo Ryanair Catania-Atene: staff nel panico per un’avaria, il rientro dopo due ore di attesa. Paura ad alta quota per Chiara Ferragni: il video della tempesta scatena i socialUn volo di rientro che doveva essere una semplice tratta di ritorno si è ... msn.com Paura in alta quota sul volo Torino-Lamezia: passeggero colto da malore trasferito in ospedaleAttimi di panico sul volo Ryanair Torino-Lamezia delle 22:35 di ieri, a causa del malore che ha colto uno dei passeggeri a bordo. L’uomo sulla ... lametino.it Lo dico con estrema sincerità, ho paura ma rischio lo stesso Pastiera - facebook.com facebook Violino da un milione cade sul palco, Attimi di paura durante il concerto… ma è salvo! x.com