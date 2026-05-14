Escalation di violenze e maltrattamenti sugli animali | gattini sigillati presunti avvelenamenti e investimenti

Negli ultimi giorni sono stati segnalati diversi episodi di violenza e maltrattamenti sugli animali nella zona. A Scafati, sono stati trovati cinque gattini sigillati in uno scatolone e lasciati tra i rifiuti. Sono stati anche denunciati presunti avvelenamenti e investimenti che coinvolgono animali nel territorio. Le autorità stanno indagando su questi casi e sono state avviate verifiche per accertare le responsabilità. La situazione ha sollevato preoccupazione tra gli abitanti della zona.

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