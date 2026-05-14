Escalation di violenze e maltrattamenti sugli animali | gattini sigillati presunti avvelenamenti e investimenti
Negli ultimi giorni sono stati segnalati diversi episodi di violenza e maltrattamenti sugli animali nella zona. A Scafati, sono stati trovati cinque gattini sigillati in uno scatolone e lasciati tra i rifiuti. Sono stati anche denunciati presunti avvelenamenti e investimenti che coinvolgono animali nel territorio. Le autorità stanno indagando su questi casi e sono state avviate verifiche per accertare le responsabilità. La situazione ha sollevato preoccupazione tra gli abitanti della zona.
Escalation di violenze e maltrattamenti ai danni degli animali nel nostro territorio. Per iniziare, qualche giorno fa, a Scafati, cinque gattini sono stati sigillati in uno scatolone e abbandonati tra i rifiuti. A denunciare il fatto, il consigliere comunale Francesco Carotenuto che ha notato il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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