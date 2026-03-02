Maltrattamenti sugli animali | condanna delle associazioni

Le associazioni per la tutela degli animali hanno condannato le recenti segnalazioni di maltrattamenti. LNDC Animal Protection ha espresso preoccupazione dopo un'operazione di polizia che ha portato alla scoperta di casi di abusi. La notizia riguarda l’intervento in diverse strutture dove sono state riscontrate violazioni delle norme di benessere animale. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità competenti.

I controlli, effettuati in due comuni della Valle, hanno evidenziato situazioni di forte disagio per gli animali, legati con catene estremamente corte fissate a un palo, esposti alle intemperie e privi di qualsiasi riparo adeguato. In due dei casi è stata inoltre riscontrata la mancata applicazione del microchip, obbligatorio per legge. Il Servizio Veterinario dell’ASL di Avellino è intervenuto sul posto per verificare lo stato di salute dei cani, prestare le necessarie cure e provvedere alla loro iscrizione all’anagrafe canina. L’associazione sporge a propria volta denuncia e rende nota la propria intenzione di costituirsi parte civile nell’eventuale processo, per chiedere che i fatti accertati siano perseguiti con rigore e che gli animali coinvolti ricevano la dovuta tutela. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

