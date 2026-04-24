Esame di Maturità 2026 nei percorsi EsaBac | indicazioni del Ministero per la verifica della lingua francese entro l’8 maggio

Il Ministero dell'istruzione e del merito ha inviato una nota agli Uffici scolastici regionali riguardante l'organizzazione dell'esame di Stato 2026 per i percorsi EsaBac. Nella comunicazione si specifica che la verifica della competenza in lingua francese deve essere completata entro l’8 maggio. La nota fornisce indicazioni precise sulle modalità di svolgimento e le tempistiche da rispettare in vista delle prove finali.

Il Ministero dell'istruzione e del merito ha diffuso una nota rivolta agli Uffici scolastici regionali, focalizzata sull'organizzazione del prossimo esame di Stato. La comunicazione ministeriale punta a raccogliere dati aggiornati e precisi dalle direzioni territoriali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Maturità 2026, Domande Commissari e Presidente: verifica e convalida entro il 4 maggioEsami di Maturità 2026: verifica e convalida delle istanze di nomina degli aspiranti (Modelli ES-E e ES-1) da parte degli Istituti Scolastici e degli...

Libri di testo 2026/27: adozioni entro metà maggio e comunicazione dati entro l’8 giugno. Novità Nuove Indicazioni. NOTACon una nota del 31 marzo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito alle istituzioni scolastiche indicazioni operative per l’adozione dei...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Maturità 2025/2026: esame preliminare per candidati esterni. La procedura; Commissari esterni della Maturità 2026: come scoprire chi sono in anticipo e prepararsi; Mancano due mesi alla Maturità, ma il nuovo orale sta già facendo discutere; Webinar DiSAL: Il nuovo esame di Maturità 2026.

Maturità 2025/2026: esame preliminare per candidati esterni. La proceduraL’ordinanza per l’anno scolastico 2025/2026 stabilisce le regole per lo svolgimento dell’esame di maturità, con indicazioni precise anche per i candidati esterni, cioè coloro che non frequentano regol ... orizzontescuola.it

Al prossimo esame di Maturità con l’orale si valuterà anche la crescita personale dello studenteLa maturità personale diventa centrale nell'esame di Stato 2026, con 5 punti dedicati a autonomia e capacità di ragionamento critico. famigliacristiana.it

Esame di Maturità. Liceo scientifico (tutti gli indirizzi) Prova scritta di Matematica 19 giugno 2025 Quarta domanda del PROBLEMA 2. facebook

Formazione professionale, si all’accesso all’esame di maturità e agli ITS x.com