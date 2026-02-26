Erri De Luca e quell’esattezza che in Italia diventa anticonformismo

Un famoso scrittore italiano ha parlato recentemente di guerra in Ucraina. Durante un'intervista, ha espresso alcune idee chiare e precise che, sorprendentemente, risultano anticonvenzionali nel panorama attuale del paese. Le sue parole hanno attirato l'attenzione, anche perché pongono domande semplici ma spesso ignorate. La sua posizione si distingue in un clima di opinioni spesso contrastanti e complesse.

Intervistato da Repubblica sulla guerra in Ucraina, Erri De Luca fa due affermazioni di indiscutibile esattezza, eppure, nell'Italia di oggi, addirittura anticonformiste. La prima a proposito del «pacifismo sbilanciato, non neutrale» che punta in sostanza alla resa degli ucraini: «La sola prospettiva di pace consiste nel fermare Putin o sperare che venga sostituito». La seconda, a proposito della nostra scarsa empatia per l'Ucraina: «Per una volta le autorità europee si comportano meglio dei rispettivi popoli». Quest'ultima affermazione è però un po' ingenerosa nei confronti della maggioranza dei popoli europei, e andrebbe forse indirizzata più che altro a noi italiani.