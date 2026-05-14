Eroina e metadone in casa 64enne incastrato dalle segnalazioni dei vicini
Le segnalazioni di alcuni vicini hanno portato all’indagine su un’abitazione di Soliera, dove si sospettava fosse in corso un’attività di spaccio. Le autorità hanno scoperto la presenza di eroina e metadone all’interno dell’appartamento di un uomo di 64 anni. Gli agenti della Polizia di Stato di Modena hanno avviato le verifiche dopo aver notato un frequente e anomalo via vai di persone nei pressi della casa. L’indagine si è conclusa con il sequestro di sostanze stupefacenti.
Le preziose segnalazioni dei residenti hanno permesso di smantellare un giro di spaccio a Soliera. L'intuito dei cittadini, insospettiti da un anomalo e continuo viavai di persone nei pressi di un'abitazione del paese, ha infatti spinto gli agenti della Polizia di Stato di Modena ad approfondire. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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