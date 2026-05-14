Eroina e metadone in casa 64enne incastrato dalle segnalazioni dei vicini

Le segnalazioni di alcuni vicini hanno portato all’indagine su un’abitazione di Soliera, dove si sospettava fosse in corso un’attività di spaccio. Le autorità hanno scoperto la presenza di eroina e metadone all’interno dell’appartamento di un uomo di 64 anni. Gli agenti della Polizia di Stato di Modena hanno avviato le verifiche dopo aver notato un frequente e anomalo via vai di persone nei pressi della casa. L’indagine si è conclusa con il sequestro di sostanze stupefacenti.

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