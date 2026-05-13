Via di Porta Medaglia a un mese dalle segnalazioni arriva l' ennesima bonifica dei rifiuti

A circa un mese dalle prime segnalazioni, si è conclusa una nuova operazione di bonifica su via di Porta Medaglia, situata nella zona sud di Roma. Questa volta, una ditta incaricata da Ama ha rimosso una grande quantità di rifiuti di varia natura che erano stati abbandonati nel tratto stradale. L’intervento si inserisce in un ciclo di azioni volte a ripulire le aree interessate da discariche abusive nella zona.

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Altra giostra, altro giro. Altra discarica abusiva bonificata a Roma sud. Nelle scorse ore Ama è intervenuta per mezzo di una ditta in appalto per portare via una quantità importante di rifiuti di ogni genere, lasciati su via di Porta Medaglia. Bonifica rifiuti Porta MedagliaNon una novità.🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tir carico di rifiuti avvolto dalle fiamme, scatta l’operazione di bonificaUn incendio ha interessato il rimorchio di un tir, che è riuscito a fermarsi nel parcheggio di un ristorante nella zona di Testaccio di Spoleto. Temi più discussi: Via di Porta Medaglia, a un mese dalle segnalazioni arriva l'ennesima bonifica dei rifiuti; Domenica 3 maggio l'edizione 2026 della Mezza Maratona di Lugo: il percorso, l'elenco delle strade chiuse e dei divieti; Pisa e Cremonese, due facce (forse) della stessa medaglia. Progetti diversi che rischiano di vivere il medesimo scenario. Problemi del gioco in stile Coop Observation Duty e bisogno di aiuto per risolvere. È un difetto intrinseco di questo tipo di gioco o è parte del design del gioco e dobbiamo accettarlo? reddit Silvia Sardone (@SardoneSilvia) / Posts / X x.com Via di Porta Medaglia è di nuovo una discarica a cielo apertoProsegue la piaga degli sversamenti di rifiuti a Roma sud, soprattutto nelle aree meno urbanizzate. A distanza di tre anni da una grande bonifica, la strada che collega la via Laurentina alla via ... romatoday.it Via di Porta Medaglia è il regno degli zozzoni. Interrogazione in CampidoglioPassano gli anni, si susseguono annunci e bonifiche, ma via di Porta Medaglia e le strade limitrofe restano il luogo preferito per gli zozzoni. Privati cittadini, ma soprattutto ditte edili e svuota ... romatoday.it