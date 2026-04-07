Muore a 12 anni dopo un incidente sugli sci | la città piange il giovane Mathias

Una giovane vita si è spezzata oggi nella comunità cesenate. Un ragazzino di 12 anni, studente della prima media, ha perso la vita a seguito di un incidente sugli sci. La notizia ha suscitato grande dolore tra familiari, amici e cittadini, che si sono stretti intorno alla famiglia del ragazzo. La tragedia ha avuto luogo in un'area fuori città, dove il giovane era impegnato in una attività invernale.

Lo studente cesenate non ce l'ha fatta dopo l'incidente a San Martino di Castrozza. La famiglia: "Donerà gli organi per salvare altre vite" Una notizia terribile ha scosso nella giornata di oggi, martedì, la comunità cesenate. Mathias Tonti, un ragazzino di soli 12 anni residente in città e studente della classe 1D della scuola media "Viale della Resistenza", è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate dopo un incidente sugli sci avvenuto a San Martino di Castrozza. Il giovanissimo è rimasto vittima di una rovinosa caduta mentre stava sciando; soccorso immediatamente dai manutentori della pista e dall'elisoccorso trentino, era stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Trento. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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