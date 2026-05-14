Erede Sommer all’Inter | spunta il portiere che ha evitato la retrocessione

Un nuovo nome si affaccia come possibile sostituto di Sommer all’Inter, dopo che il portiere ha contribuito a evitare la retrocessione della squadra. Sul suo eventuale approdo all’Inter si sono fatti avanti anche i dirigenti del Milan, che stanno valutando la situazione. Le trattative e le valutazioni sulla sua candidatura continuano, mentre i dubbi sulla sua identità e sul suo futuro restano ancora irrisolti. La ricerca del nuovo portiere prosegue senza comunicazioni ufficiali.

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