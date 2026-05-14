Erede Sommer all’Inter | spunta il portiere che ha evitato la retrocessione
Un nuovo nome si affaccia come possibile sostituto di Sommer all’Inter, dopo che il portiere ha contribuito a evitare la retrocessione della squadra. Sul suo eventuale approdo all’Inter si sono fatti avanti anche i dirigenti del Milan, che stanno valutando la situazione. Le trattative e le valutazioni sulla sua candidatura continuano, mentre i dubbi sulla sua identità e sul suo futuro restano ancora irrisolti. La ricerca del nuovo portiere prosegue senza comunicazioni ufficiali.
Anche il Milan risulta essere sulle sue tracce Gli ultimi dubbi sull’ erede di Sommer non sono ancora stati sciolti. L’ Inter sta riflettendo concretamente sulla promozione di Josep Martinez, che peraltro le eviterebbe un esborso di 1520 milioni per il portiere che, fino a qualche settimana fa, aveva scelto come successore dello svizzero: ovvero Guglielmo Vicario del Tottenham. Restando in tema, va però registrata la notizia proveniente dalla Germania che parla di un’Inter sulle tracce di un altro estremo difensore. Erede Sommer all’Inter? Spunta il portiere che ha evitato la retrocessione (Instagram) – Calciomercato.it Parliamo di Mio Backhaus, classe 2004 tedesco di origini giapponesi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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