Calciomercato Inter Fabrizio Romano conferma le voci | la dirigenza vuole Vicario come erede di Sommer

Fabrizio Romano conferma che la dirigenza dell’Inter ha deciso di puntare su Guglielmo Vicario come nuovo portiere, considerandolo l’erede di Sommer. La società nerazzurra ha rotto gli indugi e si sta concentrando sulla trattativa per aggiudicarsi il cartellino del portiere. La scelta è stata comunicata ufficialmente attraverso le fonti di Romano, che conferma l’interesse concreto del club.

Inter News 24 Calciomercato Inter, la dirigenza dei nerazzurri ha rotto gli indugi per la porta, puntando con decisione su Guglielmo Vicario. Il mercato dell’Inter entra nel vivo con una priorità: il restyling tra i pali. Secondo quanto riportato dall’esperto Fabrizio Romano, il nome di Guglielmo Vicario, portiere italiano in uscita dal Tottenham, è balzato in cima alla lista della Beneamata. L’estremo difensore è considerato il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Yann Sommer, l’affidabile portiere svizzero che ha difeso la porta dei milanesi nell’ultimo biennio. Le manovre dei meneghini prevedono un possibile declassamento proprio per l’elvetico, che potrebbe restare come vice, sebbene la sua volontà sarà decisiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

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