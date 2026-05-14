Erbe argilla e vino | Un' esperienza in Valpolicella

A Dimora Buglioni in Valpolicella si può partecipare a un’attività che combina passeggiate tra le vigne, raccolta di erbe spontanee come menta, tarassaco e artemisia e momenti di creazione con argilla, erbe e vino. L’esperienza invita i partecipanti a rallentare e osservare l’ambiente naturale circostante, per poi mettere le mani in pasta e realizzare oggetti o composizioni utilizzando i materiali raccolti.

Un’esperienza a Dimora Buglioni per rallentare, osservare e creare con le proprie mani. Si parte con una passeggiata tra le vigne per riconoscere e raccogliere erbe spontanee come menta, tarassaco e artemisia, ma non solo.Durante il percorso scoprirai:? proprietà e usi tradizionali delle piante?.🔗 Leggi su Veronasera.it

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