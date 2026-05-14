Erba alta nei pressi di San Domenico

Un lettore ha segnalato che nell’area verde vicino ai musei di San Domenico l’erba non viene tagliata da diverso tempo. Nella fotografia inviata si nota come l’erba superi i mezzi metri di altezza, creando un aspetto trascurato in un’area adiacente a un museo. La situazione, secondo quanto riferito, continua senza interventi di manutenzione, contribuendo a un’immagine di abbandono del luogo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dagli enti responsabili.

Scrive il lettore: “Come da foto scattata giovedì, nell'area verde nei pressi dei musei di San Domenico da un po' di tempo non viene fatto lo sfalcio, l'erba è alta anche oltre mezzo metro e visto che è vicino ad un museo, questo degrado non è proprio un gran bel vedere. Spero che questa mia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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