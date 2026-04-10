A Manfredonia, l’erba nei Comparti raggiunge altezze di circa due metri, sollevando preoccupazioni tra i residenti. Una prima segnalazione era stata inviata per chiedere informazioni sulla data di inizio delle operazioni di decespugliamento nel Ca4, ma si resta in attesa di chiarimenti. La situazione attuale ha portato molti a notare come le aree verdi siano ormai dominate dalle piante cresciute in modo eccessivo.

Manfredonia, erba alta fino a 2 metri nei Comparti. "Non dovevano iniziare a decespugliare dal 21 marzo?" Chiedevo per un amico, ma il 21 di quale mese e anno cominceranno a decespugliare nel Ca4?? Ormai siamo invasi dall'erbacce. Vorrei segnalare che nell’area si sono create zone con erba alta fino a circa 2 metri. La situazione rende difficile il passaggio e rappresenta un problema sia per il decoro urbano che per la sicurezza. Inoltre, nelle vicinanze ci sono bambini che giocano quotidianamente: l’erba così alta può nascondere pericoli e aumenta il rischio che qualcuno possa farsi male. Si chiede gentilmente a chi di competenza di intervenire al più presto per la manutenzione del verde. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

Decoro urbano nei comparti di Manfredonia: servono interventi reali, non solo annunciDa anni i residenti dei Comparti convivono con una situazione di evidente incuria del verde pubblico e delle aree limitrofe: erba alta, spazi non...

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