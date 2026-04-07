Questa mattina, sull’autostrada A14 vicino al casello di San Severo, si è verificato un incidente che ha provocato la morte di un uomo e il ferimento di una donna. Le autorità sono intervenute sul posto per i rilievi e i soccorsi. La dinamica e le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. Non sono state rese note ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto.

Incidente stradale questa mattina lungo l’autostrada Autostrada A14, nel tratto in prossimità del casello di San Severo che ha causato la morte di un uomo e il ferimento di una donna. Alle 7 di oggi un’autovettura diretta verso sud è finita violentemente contro la cuspide in cemento armato di una deviazione autostradale. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità, si tratterebbe di un incidente autonomo che ha coinvolto un solo veicolo. A bordo viaggiavano un uomo, un 69enne della provincia di Lecce e una donna di 56 anni. L’impatto è stato fatale per il conducente, morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. La passeggera, invece, è rimasta ferita ed è stata soccorsa e trasferita all’ospedale di San Severo per le cure necessarie. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Incidente mortale in A14 nei pressi di San Severo

Incidente mortale A14 oggi a San Severo: un morto e un ferito nello schianto. La vittima è originaria della provincia di LecceÈ di un morto e un ferito grave il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 7 aprile, lungo l'autostrada...

San Severo: martellata mortale, 33enne arrestato eUna tragedia ha colpito il tessuto sociale di San Severo, nel cuore della provincia di Foggia.

Si parla di: A14, niente chiusura tra San Severo e Foggia.

Incidente mortale A14 oggi a San Severo: un morto e un ferito nello schianto. La vittima è originaria della provincia di LecceÈ di un morto e un ferito grave il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 7 aprile, lungo l'autostrada A14 A San Severo nel ... quotidianodipuglia.it

Incidente mortale in autostrada nel Foggiano, un morto ed un feritoTragedia sulla A14 nel Foggiano, auto contro il guardrail: morto un 69enne di Lecce. Ferita la donna che viaggiava con lui, trasportata all'ospedale di San Severo ... trmtv.it