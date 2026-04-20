Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha dichiarato che potrebbe riattivare alcune centrali a carbone in Italia nel caso in cui il costo del gas naturale superi i 70 euro per megawattora. Questa eventualità si inserisce nel quadro delle strategie energetiche adottate dal governo e riguarda specifiche centrali presenti nel territorio nazionale. La proposta prevede di mantenere operative alcune strutture alimentate a carbone come misura di emergenza in risposta a possibili aumenti dei prezzi del gas.

Roma, 20 aprile 2026 – Il ministro all’Ambiente e alla Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin è pronto a “riattivare le centrali elettriche a carbone ” se il prezzo del gas supererà i 70 euro a megawattora. Una decisione necessaria a far fronte alle conseguenze della guerra nel Golfo e alla crisi dello Stretto di Hormuz. Ma dove sono le centrali a carbone italiane? Quali sono ancora attive e quali potrebbero essere attivate? Facciamo il punto della situazione. https:www.quotidiano.netvideocronacapichetto-gas-a-70-euro-e-soglia-per-riattivare-il-carbone-yggbsbuc Sono quattro le centrali a carbone attive in Italia, di cui due spente, ma non smantellate, e due ancora in servizio in Sardegna per un totale di circa 4,7 Gigawatt.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dove sono le centrali a carbone in Italia? Pichetto Fratin: “Pronto a riattivarne alcune con il gas oltre i 70 euro”

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Chissà se i somari al governo lo capiranno Pichetto Fratin è ancora lì a pensare alle centrali a carbone Poi si chiedono perché siamo il fanalino di coda dell’Europa ed abbiamo le bollette più care di tutti i paesi Ue…la responsabilità è tutta politica ed è un c x.com