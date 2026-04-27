Martedì 28 aprile, alle 10.30, si terrà nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto un convegno dedicato alle novità del decreto Epr nel settore tessile e sostenibilità. L’evento vedrà la partecipazione di un relatore di rilievo, che affronterà gli aspetti normativi e le recenti modifiche legislative riguardanti questo ambito. L’incontro si concentrerà sulle implicazioni del decreto per le aziende del settore e sui nuovi obblighi previsti.

ROMA – Martedì 28 aprile, a partire dalle ore 10.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno “Tessile e sostenibilità: le novità del decreto Epr”. Si prevede nell’occasione un messaggio da parte del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Tessile e sostenibilità: le novità del decreto Epr”, convegno con Fontana

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