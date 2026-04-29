Primo Maggio sul mare | a Pontecagnano Faiano dodici ore di concerti e dj set al Ke' e Beach

Il primo maggio a Pontecagnano Faiano si svolge una giornata di musica e intrattenimento sulla spiaggia del Ke’e Beach. Dalle 10 del mattino fino alle 22, il luogo si trasforma in un palco all’aperto con concerti dal vivo e dj set, offrendo dodici ore di musica continua per chi desidera trascorrere la giornata vicino al mare. L’evento porta sulla spiaggia un ritmo speciale per celebrare il giorno dei lavoratori.

Venerdì 1 maggio, dalle ore 10 alle 22, il Ke’e Beach sulla litoranea di Pontecagnano Faiano ospita "Liberi Liberi", una giornata dedicata alla musica dal vivo e all'intrattenimento in spiaggia. L'appuntamento segna l'avvio formale della stagione balneare della struttura, proponendo ai.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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