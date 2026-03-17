Epidemia di norovirus sulla nave da crociera oltre 150 persone chiuse nelle stanze con vomito e diarrea

A bordo della nave da crociera Star Princess, impegnata in un tour dei Caraibi, oltre 150 persone sono state isolate nelle proprie cabine a causa di un’epidemia di norovirus. Le persone contagiate presentano sintomi di vomito e diarrea, e il protocollo di emergenza è stato attivato immediatamente per gestire la situazione. La nave ha continuato il viaggio con le misure di sicurezza adottate.

Il caso a bordo della nave da crociera Star Princess impegnata in un tour dei Caraibi. Dopo l’allarme, a bordo è scattato subito il protocollo di emergenza con i contagiati che per giorni sono rimasti chiusi nelle loro stanze alle prese con vomito e diarrea. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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