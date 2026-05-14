Epatite A nuovo incontro in prefettura

Nella giornata odierna si è svolto un incontro presso la sede della prefettura di Napoli, con la partecipazione del Prefetto. L'obiettivo era discutere della situazione della filiera ittica flegrea, che ha subito un calo delle vendite a causa dei casi di epatite A registrati dall'inizio dell’anno. Durante il vertice sono stati analizzati i dati relativi all’epidemia e sono state valutate eventuali misure di intervento per affrontare la crisi.

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Si è tenuto a Palazzo di Governo un vertice presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, per affrontare la crisi della filiera ittica flegrea, colpita da un forte calo delle vendite a seguito dei casi di epatite A registrati dall'inizio dell'anno. All'incontro hanno preso parte i sindaci. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Focolaio di epatite A, è allerta: riunione di Regione, prefettura e AslA Napoli e in provincia il focolaio di epatite A continua ad allargarsi, mentre cresce l’attenzione delle autorità sanitarie e sale la preoccupazione... Sfruttamento lavorativo, caporalato e lavoro nero: incontro in PrefetturaSfruttamento lavorativo, lavoro sommerso e contrasto al caporalato al centro di un incontro tenutosi in Prefettura, alla presenza dell’Assessore al... Si parla di: Battesimo operativo del nuovo sodalizio dell'International Police Association, Comitato Locale Appio-Samnium. Nuovo caso di Epatite A nel Napoletano: chiusa una scuola a Santa Maria la CaritàIl sindaco ha disposto la chiusura di un istituto scolastico della città, per procedere alla sanificazione degli ambienti, dopo un caso di Epatite A riscontrato ... fanpage.it Epatite e screening HCV, nuovo ruolo di sanità pubblica dei Ser.DRoma, 29 lug. (askanews) – Nel mondo sono oltre 400 milioni gli individui colpiti da HCV, con una altissima percentuale di soggetti ignari di avere contratto l’infezione. Si stima che ogni anno si ... affaritaliani.it