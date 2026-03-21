Focolaio di epatite A è allerta | riunione di Regione prefettura e Asl

A Napoli e nella provincia il focolaio di epatite A si sta diffondendo, portando le autorità sanitarie a convocare una riunione con Regione, prefettura e Asl. La crescita dei casi ha aumentato l’attenzione tra cittadini, ristoratori e operatori della filiera ittica, mentre l’allerta sanitaria si intensifica. La situazione rimane sotto osservazione e le autorità monitorano costantemente l’evolversi del contagio.

A Napoli e in provincia il focolaio di epatite A continua ad allargarsi, mentre cresce l’attenzione delle autorità sanitarie e sale la preoccupazione tra cittadini, ristoratori e operatori della filiera ittica. I contagi tracciati finora sono poco meno di 200, ma il dato viene considerato ancora parziale dagli specialisti, perché il virus ha tempi di incubazione lunghi e dunque il bilancio reale potrebbe aggravarsi nei prossimi giorni. Sullo sfondo restano ancora aperte diverse ipotesi su quando sia cominciata davvero la catena dei contagi e, soprattutto, su quale sia stato il meccanismo che ha dato origine all’emergenza. Il punto da cui partire, spiegano gli esperti, è il modo in cui si trasmette l’Hav, il virus dell’epatite A. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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