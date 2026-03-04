Golden Power sulla Raffineria Api confronto a Rimini tra il ministro Pichetto Fratin e l' amministrazione comunale falconarese

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha incontrato oggi a Rimini il sindaco e il vicesindaco di Falconara Marittima durante la fiera Key. La discussione si è concentrata sul provvedimento di Golden Power relativo alla raffineria Api, con un confronto tra le autorità locali e il rappresentante del governo. L'incontro si è svolto questa mattina alla Fiera di Rimini.

FALCONARA MARITTIMA - Nuovo incontro tra il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il sindaco di Falconara Stefania Signorini e il vicesindaco Marco Giacanella, che si sono visti nella mattinata di oggi, 4 marzo, alla Fiera di Rimini, dove si è aperta Key, la manifestazione dedicata alla transizione energetica. Al centro del confronto la decisione del Governo di esercitare il Golden Power sull'acquisizione del gruppo Api da parte della società statale azera Socar, operazione che coinvolge direttamente Falconara, dove ha sede la raffineria del gruppo attualmente in vendita. L'incontro si inserisce in un percorso di interlocuzione diretta tra il Comune di Falconara e il ministro, avviato già nel 2024.