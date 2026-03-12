A Palazzo Chigi si è acceso il dibattito tra le preoccupazioni del governo sui costi delle nuove tecnologie e le promesse di crescita industriale legate all’eolico offshore. Secondo alcune stime, un euro investito in questo settore può generare tre euro di crescita economica e creare migliaia di posti di lavoro. La discussione riguarda l’equilibrio tra investimento e benefici attesi.

La tensione tra le preoccupazioni del governo sui costi delle nuove tecnologie e le promesse di crescita industriale dell’eolico offshore si è accesa a Palazzo Chigi. Il presidente dell’Associazione delle Energie Offshore, Fulvio Mamone Capria, ha risposto all’intervento della Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, sostenendo che la tecnologia non è sperimentale ma già operativa in Francia e Gran Bretagna. Lo studio indipendente realizzato da Intesa SanPaolo, Politecnico di Torino, Politecnico di Bari, Prometeia e Owemes verrà inviato ufficialmente alle istituzioni nelle prossime settimane per dimostrare l’impatto economico reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eolico offshore: 1 euro genera 3 di crescita e migliaia

Articoli correlati

Parco eolico offshore “Odra”: il confronto rischia di sfociare in uno scontroLECCE - “Non è accettabile che lo sviluppo delle energie rinnovabili avvenga a scapito di aree di altissimo valore ambientale e paesaggistico”.

Eolico offshore a rischio: AERO chiede iter rapidi per investimentiL'Offshore Italiano a un Bivio: AERO Lancia l'Allarme da Renpower Italy 2026 Milano, 20 febbraio 2026 – L'industria italiana dell'eolico offshore si...

Una selezione di notizie su Eolico offshore

Temi più discussi: Pubblicato il bando RENEW-BOOSTER: contributi UE per fotovoltaico, eolico offshore e reti energetiche; Eolico, Europa accelera ma l’Italia resta al palo; Breaking news Infrastrutture Energetiche - Eolico offshore: Augusta hub del Mediterraneo, pronti 50 milioni di euro; Energia, AERO a Meloni: Da eolico offshore una filiera industriale da migliaia di posti di lavoro.

Aero a Meloni, 'dall'eolico offshore migliaia di posti di lavoro'Riteniamo che le fonti della presidente abbiano consegnato, alla premier, Giorgia Meloni, una lettura parziale e approssimativa dei costi e del potenziale dell'eolico offshore, tralasciando i numeri ... ansa.it

Eolico offshore, il vento soffia forte in Europa. Ma l’Italia resta indietroMa che problema ha l’Italia con l’eolico offshore? Mentre l’Europa sta correndo a costruire impianti per sfruttare la forza del vento, che soffia più forte in mezzo al mare, nel nostro Paese il ... repubblica.it

Fino a 60mila euro a PMI: l’UE lancia il bando RENEW-BOOSTER per fv, eolico offshore e reti. Un nuovo strumento europeo sostiene innovazione industriale e supply chain delle rinnovabili con finanziamenti dedicati alle PMI. x.com

La Cina completa la consegna alla Europa delle strutture jacket per eolico offshore con la maggiore capacità unitaria L'11 marzo, a Zhuhai, è stata completata la consegna delle strutture jacket per il progetto eolico offshore Inch Cape, con un peso complessivo - facebook.com facebook