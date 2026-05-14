Il progetto per un impianto eolico in mare davanti alla costa riminese sembra bloccato. Non sono stati comunicati aggiornamenti ufficiali sullo stato di avanzamento o sulle motivazioni di eventuali ritardi. La questione è emersa in un contesto in cui si discute della necessità di sbloccare l’iter per permettere l’avvio dei lavori. Restano ancora da chiarire le prossime mosse delle autorità coinvolte.

Che fine ha fatto il progetto di un impianto eolico in mare davanti alla costa riminese? Se lo chiede Reca, rete emergenza climatica e ambientale dell’Emilia Romagna, una realtà che conta ad oggi una novantina di associazioni e comitati con sede e attività in tutta la regione, uniti dalle azioni messe in campo su tematiche ambientali. E’ la stessa Reca a chiedere che gli iter procedurali dell’ impianto offshore di Rimini e quello di Ravenna tornino a correre. Non si tratta semplicemente di puntare sulle energie rinnovabili, oggi richieste da un un po’ tutte le categorie economiche visti i rincari energetici conseguenti alla guerra in Iran....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eolico in mare, spinta all’impianto: "Bisogna sbloccare il progetto"

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