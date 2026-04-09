Il comune di Roseto Valfortore, in provincia di Foggia, si trova attualmente isolato a causa delle difficoltà di accesso causate dal maltempo che ha colpito la regione la settimana scorsa. Per sbloccare la situazione e favorire lo sviluppo locale, è stato approvato un progetto per la realizzazione di un parco eolico. La decisione mira a migliorare le infrastrutture e a favorire la ripresa nella zona.

Il comune di Roseto Valfortore, situato nella provincia di Foggia, affronta le conseguenze del maltempo che ha colpito la Puglia durante la scorsa settimana, trovandosi attualmente in una condizione di isolamento. Le operazioni per ripristinare i collegamenti stradali sono in corso, con un primo passo fondamentale previsto per domani sulla strada provinciale 129, mentre per la viabilità della strada 130 si prospetta un orizzonte temporale più esteso. Logistica d’emergenza e gestione dei collegamenti locali. Per contrastare l’isolamento della comunità di Roseto Valfortore, è stata attivata una soluzione alternativa basata sull’utilizzo di una pista destinata alla manutenzione del parco eolico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roseto Valfortore isolata: via libera al parco eolico per sbloccare i

Roseto Valfortore isolata: cede la SP 129, emergenza viariaLa provincia di Foggia affronta una nuova e grave crisi infrastrutturale che minaccia l’isolamento totale di Roseto Valfortore.

Maltempo nel Foggiano: Roseto Valfortore isolata, chiesto l’intervento dell’EsercitoL’emergenza maltempo nel Foggiano continua a mettere in difficoltà intere comunità, con pesanti ripercussioni sulla viabilità e sui collegamenti tra...

Temi più discussi: A Roseto Valfortore cantieri attivi dall’alba, domani le prove di carico: Uniti per uscire dall’emergenza; Maltempo, cede un’altra strada: Roseto Valfortore sempre più isolata: E’ il quarto giorno di paura; Roseto Valfortore isolata dallo smottamento sulla provinciale 130; Roseto Valfortore, crolla la provinciale 130 mentre è attraversato da un pullman di linea: comunità isolata e nel dramma, scarseggiano le derrate alimentari e arriva l’Esercito.

ROSETO ISOLATA Roseto Valfortore ancora isolato: esercito e vigili del fuoco al lavoro per riaprire le stradeBARI – 6 aprile 2026 – Proseguono senza sosta le operazioni per ripristinare i collegamenti con Roseto Valfortore, il piccolo comune dei Monti Dauni isolato da cinque giorni a causa dell’alluvione che ... statoquotidiano.it

Roseto Valfortore isolato, strade e fiumi ancora a rischioLa frana ha distrutto il tratto della provinciale 130 fra il comune dauno e Alberona. Sopralluogo di Decaro per cercare soluzioni ... rainews.it

BARONE A ROSETO VALFORTORE “Ieri ho voluto anche accertarmi che ci fossero scorte alimentari e farmaci a sufficienza e la Sindaca mi ha rassicurato su questo”. #lattacco #rosetovalfortore #regionepuglia #movimento5stelle - facebook.com facebook

Nuovo cedimento su strada nel Foggiano dopo crollo per maltempo. Sulla provinciale 129 che collega Roseto Valfortore a Biccari già chiusa nei giorni scorsi #ANSA x.com