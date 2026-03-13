Il progetto di un grande impianto eolico sulle Crete senesi è stato portato all’attenzione del Parlamento, coinvolgendo discussioni e interrogazioni. La questione riguarda la realizzazione di numerose turbine in una delle aree più conosciute della regione. La proposta ha generato reazioni e dibattiti tra i rappresentanti politici, con un focus sulle implicazioni del progetto.

Il progetto del maxi impianto eolico sulle Crete senesi sbarca in Parlamento e, in particolare, nell’aula di Palazzo Madama, con l’interrogazione del senatore della Lega, Manfredi Potenti: "Durante il mio intervento ho rivolto ai ministeri competenti una interrogazione per ribadire la delicatezza del sito delle Crete Senesi e la necessità di contemperare lo sviluppo produttivo e la produzione di energia da fonti rinnovabili con la tutela di paesaggi che, in Toscana, hanno un valore unico e riconosciuto nel mondo – spiega Potenti –. Con l’interrogazione, che ho presentato insieme al collega Centinaio sul progetto di centrale eolica H002... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Impianto eolico sulle Crete senesi. Il caso finisce in Parlamento

