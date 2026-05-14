Enrico Toti convegno per onorare l' eroico bersagliere | FOTO
Nell’Aula Magna della Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare a Caserta si è tenuto un convegno dedicato a Enrico Toti, bersagliere della Prima Guerra Mondiale. L’evento ha riunito numerosi partecipanti per ricordare l’eroe, noto anche per le sue imprese sportive e per il ruolo simbolico di dedizione e patriottismo. Durante la cerimonia sono state mostrate fotografie e sono stati affrontati aspetti della vita e delle gesta di Toti. La discussione si è concentrata sulla sua figura storica e sul valore rappresentato.
Si è svolto, presso l’Aula Magna della Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare di Caserta, un convegno dedicato alla figura di Enrico Toti, eroico bersagliere della Prima Guerra Mondiale, eminente figura sportiva e simbolo senza tempo di determinazione e amor patrio. L’evento organizzato e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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