A Roma il convegno della Fondazione An sull’eredità strategica di Enrico Mattei alla luce delle attuali tensioni nel Golfo

A Roma si svolgerà mercoledì 29 aprile 2026 alle 15:30 un convegno organizzato dalla Fondazione An dedicato all’eredità di Enrico Mattei in occasione del 120º anniversario della sua nascita. L’evento si concentrerà sull’impatto di Mattei nel settore energetico e sulle sfide attuali legate alle tensioni nel Golfo. La discussione coinvolgerà esperti e studiosi che analizzeranno il ruolo storico e le implicazioni contemporanee della sua visione.

Si terrà mercoledì 29 aprile 2026 alle ore 15,30, a Roma, il convegno dal titolo “Enrico Mattei a 120 anni dalla nascita: l’energia, il coraggio, la visione”. L’iniziativa, promossa su impulso del senatore Giulio Terzi di Sant’Agata in collaborazione con la Fondazione Alleanza Nazionale e Il Secolo d’Italia, si svolgerà presso la Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro, in piazza Capranica. L’incontro si propone di rileggere la figura di Enrico Mattei a distanza di oltre un secolo dalla nascita, concentrandosi sul suo impatto nel settore energetico e sulla sua influenza nelle dinamiche internazionali. Relatori e interventi. Ad aprire i lavori sarà Antonio Giordano, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Fondazione AN.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - A Roma il convegno della Fondazione An sull’eredità strategica di Enrico Mattei alla luce delle attuali tensioni nel Golfo Notizie correlate Meloni nel Golfo, la mossa strategica sull’energiaIl viaggio lampo in Medio Oriente della presidente del Consiglio Giorgia Meloni non è soltanto una visita istituzionale, ma una scelta politica... Riforma della Giustizia, a Roma il convegno promosso dalla Fondazione An: giuristi, magistrati e istituzioni a confrontoIl dibattito sulla riforma della Giustizia prosegue con un nuovo momento di approfondimento promosso dalla Fondazione Alleanza nazionale insieme al... Una raccolta di contenuti Si parla di: Italia ponte tra Nord e Sud del mondo, al Senato tavola rotonda sul Piano Mattei. Il Maggio dei Libri 2026 si apre in versi: a Roma il convegno inaugurale con l’Accademia Mondiale della Poesia’Leggere genera futuro’ è il titolo dell’incontro che si terrà domani alle 19 alla Sala Igea, Palazzo Mattei di Paganica – Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani ... msn.com I 120 anni dalla nascita di Mattei. Una settimana di incontri ed eventiDa dopodomani al 30 aprile a Matelica, Camerino e Macerata le iniziative per ricordare lo statista e fondatore dell’Eni. ilrestodelcarlino.it