A Roma il convegno della Fondazione An sull’eredità strategica di Enrico Mattei alla luce delle attuali tensioni nel Golfo
A Roma si svolgerà mercoledì 29 aprile 2026 alle 15:30 un convegno organizzato dalla Fondazione An dedicato all’eredità di Enrico Mattei in occasione del 120º anniversario della sua nascita. L’evento si concentrerà sull’impatto di Mattei nel settore energetico e sulle sfide attuali legate alle tensioni nel Golfo. La discussione coinvolgerà esperti e studiosi che analizzeranno il ruolo storico e le implicazioni contemporanee della sua visione.
Si terrà mercoledì 29 aprile 2026 alle ore 15,30, a Roma, il convegno dal titolo “Enrico Mattei a 120 anni dalla nascita: l’energia, il coraggio, la visione”. L’iniziativa, promossa su impulso del senatore Giulio Terzi di Sant’Agata in collaborazione con la Fondazione Alleanza Nazionale e Il Secolo d’Italia, si svolgerà presso la Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro, in piazza Capranica. L’incontro si propone di rileggere la figura di Enrico Mattei a distanza di oltre un secolo dalla nascita, concentrandosi sul suo impatto nel settore energetico e sulla sua influenza nelle dinamiche internazionali. Relatori e interventi. Ad aprire i lavori sarà Antonio Giordano, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Fondazione AN.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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