Il mio bisnonno bersagliere al fianco di Garibaldi per l’Unità d’Italia

Serafino Randi, nato nel 1933, è il decano dell’Associazione Arma Aeronautica di Lugo e ricorda il suo bisnonno, un bersagliere che ha combattuto al fianco di Garibaldi durante la conquista dell’Unità d’Italia. Randi ha raccontato di aver mantenuto vivo il ricordo di quella figura e delle vicende storiche legate alla sua famiglia. La sua testimonianza si inserisce in un racconto che collega passato e presente.

Serafino Randi, classe 1933, decano dell’ Associazione Arma Aeronautica di Lugo, nonchè vice presidente del medesimo sodalizio, è depositario della memoria del suo bisnonno omonimo, nato a Lugo il 12 marzo 1840 che fu patriota garibaldino e combattè con l’eroe dei due mondi, durante le campagne per l’ unità italiana. "Il mio bisnonno – spiega Serafino Randi – venne arruolato all’età di vent’anni tra le fila dei Bersaglieri, che a quell’epoca erano il principale corpo d’èlite dell’Esercito italiano, e il 29 agosto del 1862 combattè con Garibaldi sull’Aspromonte nel 6°Battaglione, congedato, venne richiamato alle armi e combattè a Custoza contro gli austriaci nel 1866 nella III guerra di indipendenza, nel corso della quale ottenne una medaglia, infine congedato ancora una volta, fu richiamato nuovamente nel 1870 per la presa di Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Il mio bisnonno, bersagliere al fianco di Garibaldi per l’Unità d’Italia" Articoli correlati Avs Gallipoli al fianco di Piteo. “Unità tra ambientalisti e progressisti per la città”GALLIPOLI – Il circolo cittadino di Avs Gallipoli accoglie l’invito del neo candidato sindaco del centrosinistra Tony Piteo e della coalizione in... Sanremo, Laura Pausini co-conduttrice al fianco di Conti in tutte le serate: “Il Festival è il mio destino”Sarà Laura Pausini, l’artista italiana più premiata nel mondo, a condurre insieme al direttore artistico Carlo Conti le cinque serate del Festival di...