Enrico Melasecche ritrae Stefania Proietti come Crudelia De Mon Elisabetta Piccolotti | La presidente Giorgia Meloni deve mostrare solidarietà e chiedere di cancellare
Di recente, sui social media circolano molte immagini create con intelligenza artificiale, alcune delle quali sono state usate per prendere di mira figure pubbliche. Tra queste, una raffigurazione di una politica come un personaggio cinematografico noto per comportamenti malvagi ha attirato l’attenzione. Contestualmente, un’altra politica ha chiesto alla presidente di un partito di esprimere solidarietà e di intervenire sulla diffusione di queste immagini. La questione delle immagini generate digitalmente e del loro utilizzo nel dibattito pubblico continua a suscitare discussioni.
Girano sempre più frequentemente sul web immagini realizzate con l’intelligenza artificiale, spesso utilizzate anche per denigrare o “stuzzicare” avversari politici. La questione tocca oggi anche l’Umbria e Terni, con un post del consigliere regionale Enrico Melasecche che ritrae la presidente. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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