Grave l’assenza della presidente Stefania Proietti nel consiglio comunale aperto sulla sanità

Durante il consigizio comunale aperto sulla sanità, la presidente della Regione non era presente, nonostante detenga la delega specifica su questo settore. La sua assenza è stata considerata grave da alcuni partecipanti, dato che avrebbe dovuto rappresentare l’ente regionale in quell’occasione. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali sulla motivazione della sua mancata partecipazione.

UMBERTIDE "Grave l’assenza della presidente della Regione, Stefania Proietti, dal consiglio comunale, tanto più che ha mantenuto per sé la delega alla sanità. Di fronte al destino dell’ospedale non basta richiamarsi a generici impegni istituzionali: le proposte dei tecnici devono avere una chiara copertura politica". E’ la critica del partito di Fratelli d’Italia, insoddisfatto dagli esiti del consiglio comunale aperto sulla sanità "da cui sono emersi più auspici che fatti" e "risposte evasive e interlocutorie". Il capogruppo Antonio Molinari comunque si è detto favorevole ai lavori di ristrutturazione del nosocomio "attesi da quasi vent’anni", ma ciò che lo preoccupa "sono le notizie delle presunte inadempienze della ditta esecutrice". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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