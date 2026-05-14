Durante l'ultima puntata di Ginnasticomania, trasmessa su Oa Sport, è intervenuto Enrico Casella, commissario tecnico della nazionale italiana femminile di ginnastica artistica. Casella ha affermato che il centro di allenamento a Brescia sarà di livello mondiale e che, grazie a questa struttura, non sarà più necessario ricorrere a soluzioni temporanee o improvvisate. La struttura rappresenta una novità importante per il movimento ginnico italiano.

Enrico Casella, commissario tecnico della nazionale italiana femminile di ginnastica artistica e figura chiave nella crescita del movimento azzurro negli ultimi anni, è stato ospite dell’ultima puntata di Ginnasticomania, trasmissione in onda sul canale YouTube di Oa Sport. Al centro della puntata la nascita del centro federale di Brescia e tutto quanto serve ad uno sportivo per puntare alla vittoria. La creazione del centro di Brescia: “Questa è un’altra epica impresa, perché riuscire a portarla a termine vi garantisco che non è semplice, però le cose stanno andando per il verso giusto, quindi credo che entro quest’anno avremo questo...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Enrico Casella: “Il Centro di Brescia sarà di livello mondiale. Ora non dovremo più arrangiarci all’italiana”

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