Enrico Casella | Asia D’Amato ancora più competitiva di prima La curiamo come un cristallo

Enrico Casella ha affermato che Asia D’Amato è diventata ancora più competitiva, perché lavora duramente ogni giorno. La sua dedizione si riflette nei risultati recenti, che mostrano miglioramenti evidenti nella sua preparazione. Casella ha anche spiegato che la ginnasta viene trattata con grande attenzione, come un cristallo fragile ma prezioso. La sua visione sottolinea quanto l’impegno individuale possa fare la differenza nel mondo della ginnastica.

Enrico Casella è stato il protagonista principale dell'ultima puntata di Ginnasticomania, trasmissione visibile sul canale Youtube di OA Sport. Il Direttore Tecnico della Nazionale italiana femminile di ginnastica artistica, intervistato a margine dell'ultimo Grand Prix di ginnastica a Reggio Emilia, non ha nascosto la sua soddisfazione per l'andamento del Mondiale 2025 andato in scena lo scorso ottobre in Indonesia. " Sono felicissimo per Asia D'Amato e per il suo Mondiale. Dopo tante vicissitudini siamo riusciti a ritrovare un'atleta che è fondamentale per la squadra, un'atleta meravigliosa che ha sofferto parecchio sapendo però ritornare a quel livello.