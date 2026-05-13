Alice D’Amato Manila Esposito e le Fate | il metodo Enrico Casella

Nella nuova puntata di Ginnasticomania, si è parlato di ginnastica artistica femminile con la presenza di un ospite di rilievo. Si è discusso del metodo di allenamento e delle strategie adottate per sviluppare il movimento azzurro. La puntata ha visto la partecipazione di tre atlete, tra cui Alice D’Amato e Manila Esposito, e di Enrico Casella, commissario tecnico della Nazionale italiana femminile.

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Nuova imperdibile puntata di Ginnasticomania con un ospite straordinario: Enrico Casella, commissario tecnico della Nazionale italiana femminile di ginnastica artistica e figura chiave della crescita del movimento azzurro negli ultimi anni. Parlare con Casella significa entrare nella mentalità di uno degli allenatori più influenti della ginnastica mondiale, protagonista di un percorso che ha portato l’Italia ai vertici internazionali attraverso generazioni diverse di campionesse. Dalle imprese di Vanessa Ferrari, campionessa del mondo e simbolo della ginnastica italiana, fino alle straordinarie medaglie olimpiche conquistate a Parigi dalle Le Fate, vicecampionesse olimpiche, passando per gli storici podi individuali di Alice D’Amato e Manila Esposito alla trave.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alice D’Amato, Manila Esposito e le Fate: il metodo Enrico Casella ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Alice D’Amato, Manila Esposito e le Fate: il metodo Enrico Casella Notizie correlate Enrico Casella: “Asia D’Amato ancora più competitiva di prima. La curiamo come un cristallo”Enrico Casella è stato il protagonista principale dell’ultima puntata di Ginnasticomania, trasmissione visibile sul canale Youtube di OA Sport. Osijek sorride all’Italia: Manila Esposito torna d’oro, Marano e Gava sfiorano il podioA Osijek arriva un segnale forte dalla ginnastica azzurra, e porta la firma di Manila Esposito. Diretta Alice D’Amato Manila Esposito/ Finale corpo libero: oro Andrade, Biles argento (Olimpiadi 2024)Diretta Alice D'Amato Manila Esposito finale corpo libero Olimpiadi Parigi 2024: stavolta niente da fare per le due italiane, Rebeca Andrade batte Simone Biles. DIRETTA ALICE D’AMATO MANILA ESPOSITO: ... ilsussidiario.net Alice D’Amato oro, Manila Esposito bronzo/ Finale trave Olimpiadi Parigi 2024: Italia super! (5 agosto)Alice D'Amato oro, Manila Esposito bronzo: clamoroso risultato nella finale della trave alle Olimpiadi Parigi 2024. DIRETTA ALICE D’AMATO MANILA ESPOSITO FINALE TRAVE: ORO E BRONZO, CLAMOROSO! Alice D ... ilsussidiario.net