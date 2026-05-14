Ennesimo pugno duro del questore in via Settefontane | bar chiuso per un mese

Nella zona di via Settefontane, si è verificato un nuovo intervento delle forze dell'ordine a causa di problemi ricorrenti nel locale situato al numero 13. Per un mese, il bar resterà chiuso, a seguito di un provvedimento della Questura. La decisione arriva dopo ripetuti episodi di risse, schiamazzi e musica a volume elevato, che hanno generato preoccupazione tra i residenti. La chiusura temporanea mira a contenere le situazioni di disturbo nel quartiere.

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