Ennesimo pugno duro del questore in via Settefontane | bar chiuso per un mese
Nella zona di via Settefontane, si è verificato un nuovo intervento delle forze dell'ordine a causa di problemi ricorrenti nel locale situato al numero 13. Per un mese, il bar resterà chiuso, a seguito di un provvedimento della Questura. La decisione arriva dopo ripetuti episodi di risse, schiamazzi e musica a volume elevato, che hanno generato preoccupazione tra i residenti. La chiusura temporanea mira a contenere le situazioni di disturbo nel quartiere.
Risse, schiamazzi, musica ad alto volume: non si placa la situazione nel bar di via Settefontane 13, che è stato infatti chiuso per 30 giorni con un provvedimento della Questura. Il locale, abitualmente frequentato da persone con precedenti di polizia, aveva già subito più volte la sospensione. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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