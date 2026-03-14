A Busto Arsizio, un bar è stato chiuso per 15 giorni dopo che le forze dell'ordine hanno riscontrato la presenza di cocaina nei bagni destinati ai dipendenti e la somministrazione di alcol a minorenni. La polizia ha deciso di intervenire a causa di gravi turbative all’ordine pubblico legate a queste condotte. L’attività è stata immediatamente sospesa in via cautelare.

È stata disposta la chiusura per 15 giorni di un bar di Busto Arsizio dal Questore Carlo Mazza, a seguito di episodi che hanno causato gravi turbative all’ordine e alla sicurezza pubblica. Il provvedimento è stato notificato al titolare nella mattinata di ieri, dopo controlli che hanno portato al rinvenimento di cocaina nei locali e alla somministrazione di alcolici a minorenni. Le motivazioni del provvedimento Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di chiudere temporaneamente il bar è stata presa in seguito a una serie di controlli effettuati dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Busto Arsizio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Busto Arsizio, cocaina nel bagno dei dipendenti e alcol a minorenni: bar chiuso, pugno di ferro del Questore

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