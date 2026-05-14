Ennesima stretta dopo fatti di sangue | in arrivo più sorveglianza e telecamere

Dopo i recenti episodi di violenza, tra cui un accoltellamento avvenuto in piazza Libertà, si prepara un aumento delle misure di sicurezza in città. In risposta a questi fatti, è stata convocata una riunione in Prefettura per discutere di potenziamento della sorveglianza e installazione di nuove telecamere nelle zone più a rischio. Questa decisione arriva in un momento di crescente preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali.

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