Summit in Prefettura dopo gli ultimi fatti di sangue Il Procuratore di Foggia | Servono più investigatori

Questa mattina nella Prefettura di Foggia si è svolto un incontro tra autorità locali e forze dell'ordine, convocato per discutere della sicurezza nel territorio. La riunione è stata organizzata in seguito agli ultimi episodi violenti che hanno coinvolto la città e la provincia. Durante l’incontro, il Procuratore ha ribadito la necessità di aumentare il numero di investigatori per migliorare le attività di contrasto alla criminalità.