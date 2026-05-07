Summit in Prefettura dopo gli ultimi fatti di sangue Il Procuratore di Foggia | Servono più investigatori
Questa mattina nella Prefettura di Foggia si è svolto un incontro tra autorità locali e forze dell'ordine, convocato per discutere della sicurezza nel territorio. La riunione è stata organizzata in seguito agli ultimi episodi violenti che hanno coinvolto la città e la provincia. Durante l’incontro, il Procuratore ha ribadito la necessità di aumentare il numero di investigatori per migliorare le attività di contrasto alla criminalità.
Questa mattina, nella Prefettura di Foggia, si è tenuto un nuovo incontro dedicato all’ordine pubblico e alla sicurezza del territorio, organizzato soprattutto dopo i recenti fatti di sangue che hanno scosso la città e tutta la Capitanata. Alla riunione, ritenuta indispensabile e urgente, hanno.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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