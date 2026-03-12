Riccione punta sulla sicurezza | con il nuovo sistema di video sorveglianza in arrivo 31 telecamere

Riccione ha approvato un progetto per installare 31 nuove telecamere di videosorveglianza in tutta la città. Il Comune ha deciso di rafforzare i sistemi di controllo del territorio con un impianto più moderno e capillare. L’obiettivo è migliorare la sicurezza pubblica attraverso l’uso di tecnologie avanzate. Il nuovo sistema sarà presto operativo in diverse zone della cittadina.

L'amministrazione comunale di Riccione formalizza l'avvio operativo del piano di controllo del territorio grazie a un investimento complessivo di 160 mila euro Il Comune di Riccione compie un passo decisivo nel potenziamento delle strategie di controllo del territorio attraverso l'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo e moderno sistema di videosorveglianza cittadina. L’iniziativa si inserisce nel quadro del “Patto per l'attuazione della sicurezza urbana” sottoscritto tra il prefetto di Rimini, Giuseppina Cassone, e la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, un accordo strategico volto a prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria attraverso l'impiego di tecnologie di monitoraggio all'avanguardia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Sicurezza e videosorveglianza, in arrivo altre 9 telecamere sulla città di CattolicaL'assessora Gabellini: “Priorità della nostra azione amministrativa con presidio del territorio e coinvolgimento della comunità in iniziative sulla... Approfondimenti e contenuti su Riccione punta Temi più discussi: Riccione approva il Piano per la sostenibilità: 33 azioni per la transizione ecologica-ambientale e la Bandiera Blu 2026; Riccione, nuovi marciapiedi e asfalti in zona Abissinia: entro l’estate il completamento dei lavori; Dietro al bancone brilla un talento, studente riccionese tra i migliori bartender d’Italia. Sicurezza a Riccione: in arrivo 31 nuove telecamereIl Comune di Riccione compie un passo decisivo nel potenziamento delle strategie di controllo del territorio. L’iniziativa si inserisce nel quadro del Patto per l’attuazione della sicurezza urbana ... chiamamicitta.it Riccione potenzia la sicurezza: al via nuovo sistema di videosorveglianzaIl Comune di Riccione compie un passo decisivo nel potenziamento delle strategie di controllo del territorio attraverso l'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo e moderno ... altarimini.it DA RICCIONE PARTE LA MOBILITAZIONE PER IL SÌ: UNA RIFORMA STORICA PER CAMBIARE DAVVERO LA GIUSTIZIA “Non è un appuntamento come gli altri. Quello del 22 e 23 marzo è un referendum che può segnare una svolt - facebook.com facebook