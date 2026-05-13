Da quest’anno, alcuni passi alpini saranno chiusi al traffico delle auto, con l’obiettivo di dedicare queste strade a ciclisti e sportivi. La chiusura ufficiale ai mezzi motorizzati partirà in date stabilite nel calendario e coinvolgerà salite storiche molto apprezzate dagli appassionati. Le giornate dedicate esclusivamente alle bici sono state comunicate e prevedono aperture limitate per il traffico motorizzato, con l’intento di favorire attività sportive e turismo sostenibile.

? Punti chiave Quando inizierà ufficialmente la chiusura dei passi ai motori?. Quali salite storiche saranno riservate esclusivamente ai ciclisti?. Come influirà questa strategia sulla gestione del turismo locale?. Dove si svolgerà l'evento speciale per il record di Ivan Gotti?.? In Breve Passo San Marco chiuso il 30 maggio, Gavia il 5 giugno e Laghi Cancano l'8 giugno.. Mortirolo senza auto il 9 giugno e 28 agosto per il record di Ivan Gotti.. Stelvio chiuso il 29 agosto per la scalata Cima Coppi tra Bormio e Trafoi.. Franco Claretti e Davide Menegola promuovono il cicloturismo nel Parco Nazionale dello Stelvio.. Il calendario di Enjoy Stelvio Valtellina prevede la chiusura dei passi alpini al traffico motorizzato tra fine maggio e il 19 settembre 2026, restituendo le strade ai ciclisti e agli escursionisti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Passi alpici senza auto: il calendario per ciclisti e sportivi

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