Energia e ruolo dell’Europa al centro del Sustainable Economy Forum a San Patrignano

Durante il Sustainable Economy Forum a San Patrignano, si è discusso di come l’Europa possa migliorare la propria sostenibilità energetica. Sono stati affrontati temi legati alle strategie per ridurre le emissioni, alle fonti di energia rinnovabile e alle politiche europee in materia di energia. L’obiettivo è stato analizzare le azioni necessarie per rendere l’Europa più competitiva nel panorama globale, puntando su innovazione e rispetto ambientale. L’incontro ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati.

San Patrignano – Perché l’Europa possa essere sempre più sostenibile a livello energetico e quindi competitiva a livello mondiale. Questo il tema al centro dell’ottava edizione del Sustainable Economy Forum, organizzato da Confindustria e San Patrignano, tenutosi oggi all’interno della comunità. Il forum ha destato grande interesse visti i 350 iscritti in presenza e i 400 che hanno scelto di seguirlo online. Tema più atteso quello riguardante l’energia, su cui il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha ripreso il discorso sul nucleare aperto ieri del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Il dibattito politico sul ritorno in Italia della produzione di energia dal nucleare non sia ‘ideologico’, ma basato su ‘elementi di merito’. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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