Sustainable economy forum | l’Europa si interroga su competitività e futuro a San Patrignano

Al forum sull’economia sostenibile, si è discusso di come l’Europa possa mantenere la competitività in un mondo segnato da conflitti e instabilità. L’evento si è tenuto a San Patrignano, con interventi che hanno evidenziato la necessità di integrare la crescita economica con politiche di tutela ambientale. Nessuna decisione è stata ufficialmente presa, ma si sono susseguite analisi e confronti tra esperti e rappresentanti istituzionali.

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San Patrignano – La sfida per un’Europa che non vuole restare indietro nello scacchiere internazionale, martoriato da conflitti e instabilità, passa per la capacità di coniugare crescita economica e salvaguardia del pianeta. È questo il cuore pulsante dell’ottava edizione del Sustainable economy forum, l’appuntamento di rilievo nazionale organizzato da Confindustria e San Patrignano che tornerà ad animare gli spazi della comunità giovedì 14 maggio 2026. L’evento, ormai punto di riferimento per il dialogo tra mondo produttivo, scienza e società civile, si propone come un laboratorio a cielo aperto per trasformare visioni teoriche in asset strategici pronti all’uso.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Geopolitica e sfide globali: a Mestre ci si interroga sul futuro dell'EuropaAGI - Il Festival Internazionale della Geopolitica Europea è entrato nel vivo presso il Museo del ’900 (M9) di Mestre con una serie di riflessioni... San Patrignano e Dallara Academy: una cena solidale per il futuro dei giovaniIl rombo dei motori della Dallara Academy ha lasciato spazio, per una sera, al battito della solidarietà.